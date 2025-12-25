Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Araştırmalar evcil köpeklerin yaşam süresi uzadıkça "köpek demansı" olarak bilinen bilişsel bozukluklara yakalanma riskinin arttığını gösteriyor.

Uzmanlar, bilişsel işlev bozukluğu (CDS) adı verilen hastalığın köpek sahipleri tarafından çoğu zaman fark edilmeden ilerleyebileceği konusunda uyarıyor.

İnsanlardaki Alzheimer hastalığına benzetilen CDS'in, yaşlı köpeklerin hafıza, öğrenme ve bilişsel yetilerini etkileyen, yavaş ama kararlı ilerleyen bir beyin hastalığı olduğu belirtiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Araştırmalara göre CDS'in belirtileri çok ayırt edici olmadığı için kolayca gözden kaçabiliyor. Belirtiler sosyal davranışlardaki değişimlerden unutkanlığa kadar çok geniş bir yelpazede görülebiliyor.

Yine de köpeklerin bu durumdan etkilenip etkilenmediğini anlamanın bir yolu var. İşte CDS'e yakalanan köpeklerde görülen davranış değişiklikleri:

•Bildikleri ortamlarda yön kaybı

•İnsanlarla veya diğer hayvanlarla etkileşimde değişim

•Uyku–uyanıklık döngüsünde bozulma

•Ev içine tuvalet yapma

•Aktivite düzeyinde artış veya azalma

Bunlara ek olarak saldırganlık ve anksiyete de CDS'in önemli belirtileri arasında yer alıyor.

Uzmanlar belirtiler ne kadar erken fark edilirse hastalığın ilerleyişinin o kadar yavaşlayabileceğini vurguluyor. CDS aylar içinde belirgin biçimde ağırlaşabiliyor.

NELER YAPMAK GEREKİYOR?

İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de demansın kesin bir tedavisi yok ancak yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemler geliştiriliyor ve test ediliyor.

Araştırmalara göre omega-3 yağ asitlerini içeren diyetlerin köpeklerde beyin metabolizmasını destekleyerek bilişsel fayda sağlayabiliyor. Düzenli egzersiz, sosyal etkileşimi artırma, yeni oyuncaklar ve zihinlerini uyarıcı aktiviteler hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabiliyor.

CDS'i ilerlemiş köpeklerin sahiplerinin ise evde bazı önlemler almaları öneriliyor. Bu tedbirler arasında merdiven gibi tehlikeli alanların kapatılması, köpeği daha sık yürüyüşe çıkarma ve veteriner onaylı ilaç tedavisi bulunuyor.