Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan böyle atladı

Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo şehrinde soygun için bir eve giren hırsız, evde bulunan 2 köpekle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

Olay evdeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde, çatıdan atladıktan sonra yüzüstü yere düşen hırsızın bir süre kendine gelemediği ve emekleyerek kaçmaya çalıştığı görüldü. Hırsızın polis tarafından tutuklandığı bildirildi.