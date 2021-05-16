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Gündem Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?
Gündem

Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?

Mahallede dolaştığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Ruken'in, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gazeteci Mehmet Ali Önel ise "Peki bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim! Vahşileşmiş köpek mi, yoksa sokak köpeklerini insandan önde tutan hastalıklı zihniyet mi!" tepkisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:49:00 -
Köpekler, minik kız çocuğunu parçalayarak katletti! Bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim?

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu.

Kızlarını arayan ve bulamayan aile, durumu polise bildirdi.

Köpeklerin saldırdığı minik Ruken hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde ise evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

"Mezbahanenin altında bulmuşlar"

Başka acıların yaşanmasını istemediklerini de belirten Eralmaç, "Bir vatandaş beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin bulunduğunu söylediler. Biz de polis ekipleriyle birlikte gittik ve çocuğun cenazesini aldık getirdik. En acı çektiğimiz bu çocuğumuz oldu. Sabahtandır anne, babası ve yakınları arıyorlar bulamıyorlar. Çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve orada vefat ediyor." diye konuştu.

Mahalleli isyan etti:Belediyeye müracaat ettik, bu ilk değil

Mahallede köpeklerin çok fazla olduğunu ve bu olayın ilk olmadığını belirten Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçen günlerde de aynı mahallede bir kadının köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Muhtar Eralmaç, konuyla ilgili belediye yetkililerine müracaatta bulunduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

Aynı mahallede oturanlar da köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.

"Bu cinayetin sorumlusu kim?"

Sokak köpeklerine müdahale edilmesine karşı çıkan sözde hayvanseverlere tepki gösteren Gazeteci Mehmet Ali Önel, sosyal medya hesabından "Bu cinayetin sorumlusu kim!" ifadesinde bulundu.

Önel, şu sözlerle devletin başı boş köpeklere karşı harekete geçmesi uyarısında bulundu:

Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu hayatını kaybetti.

Peki bu çocuk cinayetinin sorumlusu kim!

Vahşileşmiş köpek mi, yoksa sokak köpeklerini insandan önde tutan hastalıklı zihniyet mi!

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