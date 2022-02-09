Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasını "sevinçle" karşılayan kesimlere ayar verdi. İşte, Ramoğlu'nun "Köpekler istedi diye aslanlar ölmez" başlıklı yazısı:

"ABD ensemize vurup lokmamızı almaya, IMF üzerinden bizi yönetmeye alışmıştı. Az kapılarında sürünmedik kafirin.

Çok şükür Başkan Erdoğan bu çileyi bitirdi. IMF'ye olan borcumuzu kapattı.

Artık Amerika, içişlerimize müdahale edemez oldu. Onun para ve silaha boğduğu PKK da bitme noktasına geldi, müttefiki FETÖ ise ağır yaralı.

Haliyle kudurdular.

Elbette milli olan Erdoğan'dan kurtulma planları yapacaklar!

Bu amaçla Pinokyo Kemal'i bir seks kasetiyle CHP'nin başına getirdiler.

Ardından 15 Temmuz kanlı darbesini yaptılar. Darbe başarılı olsaydı, 'koltuk' Kılıçdaroğlu'na kalacaktı. Darbe gecesi olayı ekrandan niye izledi sanıyorsunuz. Millet tankların altında şehit olurken o kahvesini yudumluyordu.

O gece 251 şehit ve binlerce yaralı verdik. Kılıçdaroğlu buna kızdığı için darbeye 'tiyatro' dedi.

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Reis emperyalistlerin başına bela oldu. Sınırımızda kurulmak istenen 'PKK devletini' Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi askeri operasyonlarla engelledi. İç ve dış düşmanlar buna da kudurdu.

Bay Kemal boşuna mı "PKK bize mi saldıracak?" diyor. Tezkeresine 'hayır' oyu vererek Kandil ile 'kader' birliği yaptı.

CHP tabanı, parti binası önünde 7/24 nöbet tutmalı, giren çıkana bakmalı... Partiyi kimlerin ele geçirdiğini görmeli.

'Atatürk milli mücadele için Anadolu'ya Samsun'dan çıktı' şeklinde hamaset yapanlar, bunların Londra ve Washinton'dan aldığı talimatlarla hareket ettiğini görmeli. CHP yöneticilerinin İngiliz ve ABD'nin emrine girdiğini görmeli. Tabanı uyutmak için heykel nöbeti tutturulduğunu anlamalı...

Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini HDPKK, FETÖ, İngiliz ve ABD elçileri, DHKP-C ve liboşlar birlikte yönetiyor. Atatürk'ü ise çoktan partiden kovdular.

Uyumayın artık.

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Reis'ten sürekli yumruk yiyen ABD, paraya boğduğu Ruşen Çakır ve Hasan Cemal gibi gazetecilere kendi 'fondaş' medyasını kurdurdu. Çakır'ın Medyascopu ,Cemal'in T24'ü, Sözcü'sü, Fox'u ve Oda TV gibi fitne odaklarının her gün Erdoğan aleyhine kara propaganda yapması, AK Parti karşıtlarını desteklemesi bundan.

'Yalan' kraliçesi Sedef Kabaş ise mason iş adamıyla kaldığı otel odasında Başkan Erdoğan'a yeni hakaretler üretirken polise basıldı. Yavşak takımı ise Reis'e hastalığı üzerinden alçakça saldırdı. PKK'lı Hüda Kaya ise hastalıktan medet umdu. ABD uşakları hastalığı fırsat gördü. Akıllarınca İmamoğlu ile ölüm vuruşuna hazırlanıyorlar... Bu milleti hafife alıyorlar ama. Köpekler istedi diye aslanlar ölmez ki!

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'Her şey güzel olacak' sloganıyla milleti kandıran İmamoğlu, Osmanlı'yı çökerten İngiliz ve ABD büyükelçisiyle iş tutuyor.

İmamoğlu'nun aday gösterileceğini daha önce yazmış, CHP'li 11 başkanın Ekrem efendiyi desteklediğini belirtmiştim. İstanbul için ayrılan parayı kendi reklamı için kullanıyor. İBB'nin reklam bütçesini boşuna 840 milyon lira yapmadı...

81 ilde teşkilatı olan koskoca İletişim Başkanlığının bütçesi 680 milyon lira.

Ekrem efendi Twitter'da çok takipçisi olan, fenomen hesap sahiplerini 300 bin lira aylıkla maaşa bağladı. 'Keriz yönetmenin kriz yönetmekten kolay' olduğunu biliyor çünkü. Olmayan hizmeti varmış gibi göstermeye, üç-beş trol yetiyor nasılsa.

Neyse...

Bakın dostlar. Dolar 5 liraya iner...

Kıbrıs'tan ve Akdeniz'den çekilirsek, Ermeni soykırımını tanırsak, PKK açılımını başlatırsak, FETÖ'cü teröristleri salarsak, sınırımızda bir PKK devleti kurulmasına izin verirsek... Elbette dolar 5 liraya iner.

Zaten ABD bunları yapacak bir kukla arıyor. İmamoğlu'nu bu yüzden ziyaret ediyorlar ya."