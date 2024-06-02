Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak köpekleriyle ilgili yapılan düzenlemeye karşı çıkanları ilkel ve cahil olarak niteleyerek şöyle dedi;

“Sokakları köpeklerden tamamen arındırma projesi Ak Parti’nin gerçekleştireceği ikinci büyük insanca yaşama projesidir. Köpek veya köpekler sokakta yaşasın diyen zihniyet ilkeldir, cahildir, düşüncesizdir

Mahallesindeki hayvanı çok seven o hayvanı sokakta her tür saldırıya, trafik kazasına, hastalığa, sakatlanmaya maruz bırakmasın. Bu çağda kuduz riski yüksek ülke olma utancını Türkiye’ye yaşatmasın ve evine alsın. Bir daha da belediye seçimlerinde oy kullanırken boş sözlere kanmasın

Genel seçimde hiç kanmasın.” Dedi.



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ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızıdır. Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu. Tıpta uzmanlık alan Aslı Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Biyokimya üzerine çalışmalarda bulundu.