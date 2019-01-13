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Köpek terörü!

Avrupa’nın birçok ülkesinde sokaklardan temizlenen, Türkiye’nin ise her geçen gün büyüyen bir sorunu olan sokak hayvanları dehşetinin perde arkasını akit aralıyor. Sadece İstanbul’da sahipsiz kedi-köpek sayısı 255 binlere ulaşırken, İzmir’de sokak köpeklerinin sayısının 500 bine dayandığı ifade ediliyor.

13 Ocak 2019 Pazar 11:47
Köpek terörü!

Mersin’de 2 yaşındaki Ayşenur Öztunç’u, Bursa’da minik Ebru’yu ve Kayseri’de 8 yaşındaki Derviş’i vahşice öldüren sokak köpeği terörü, yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından parçalanmasının yankısı sürerken, Kırşehir’de de bir kadının başıboş köpekler tarafından saldırıya uğramasını takibe alan akit, özellikle çocukların kendilerini koruyamayacakları ve tehlikeyi öngöremeyebilecekleri için daha büyük bir tehlike altında olduğunu belirledi.

Çocuklar hedefte

Akit, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında ölümle sonuçlanan sokak hayvanları saldırısını mercek altına aldı. Dünyada her sene 59 bin kişi kuduz hastalığı tanısıyla hayatını kaybederken, Türkiye’de bir yılda ortalama 150 bin kişi kuduz ısırığı sebebiyle tedaviye alınıyor. Türkiye’de ısırılma vakalarının yüzde 74’ünün köpeklerden kaynaklandığı tespit edilirken, saldırıların yüzde 40’ının 15 yaşın altındaki çocuklar olduğu ifade ediliyor. Yapılan araştırmalarda, ülkemizde ısırık olgularının yüzde 70’i sahipsiz, yüzde 17’si sahipli hayvanlar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor.

Başıboş sayısı artıyor

Sadece İstanbul’da sahipsiz kedi-köpek sayısı 255 binlere ulaşırken, İzmir’de sokak köpeklerinin sayısının 500 bine dayandığı ifade ediliyor. Ankara’da ise bu sayı 100 binlere yükseldi. İzmir’in güncel nüfus verilerine göre, İzmir’de yaşayan her 8 kişiye bir sokak köpeği düşüyor. Şehirde kilometrekareye yaklaşık 343 vatandaş düşerken, bu rakam sahipsiz sokak hayvanları için 50’lere kadar ulaşıyor.

Vatandaş çözüm istiyor

Bazen mahalle aralarında sürüler halinde dolaşan bazen ise şehrin en işlek caddelerinde görünen başıboş köpeklerin sayısının her geçen gün artması vatandaşları da tedirgin ediyor. Sokak köpeklerinin özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten vatandaşlar, saldırılara karşı güvenliklerinin sağlanması görüşünde birleşiyor. Yerel yönetimlerin kalıcı çözümler bulması gerektiğini savunan vatandaş, toplumu tedirgin eden, hayvanları da mağdur eden bu durumun önüne geçilmesini istiyor.

Dünyada nasıl?

Birçok Avrupa ülkesi, 1800’lerden beri sokak köpekleri sorunuyla ciddi şekilde mücadele ediyor. Yakalanmış sokak köpeklerinin ne zaman uyutulacağına dair farklı politikalar izleyen Avrupa ülkeleri, önleyici tedbirlere başvuruyor. Sokak köpeklerinin uyutulmasını yasal hale getiren ve bu uygulamanın devlet eliyle yapan ülkelerden bazıları şu şekilde: ABD, Norveç, Finlandiya, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Estonya, Moldova, Sırbistan, İngiltere, İsveç, Hollanda, İsviçre, Belarus, Hırvatistan, Litvanya, Polonya, Slovenya, İrlanda, Danimarka, Fransa, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Macaristan, Malta, Portekiz, Ukrayna. Söz konusu ülkelerin bir kısmı sokak köpeklerini yakalar yakalamaz uyuturken, diğer kısmı belli bir süre için yakalanan sokak köpeklerini barınaklarda bekletiyor.

Barınak ve kısırlaştırma

Konu ile ilgili gazetemize konuşan veteriner hekimler; yasal prosedürlerin bir an önce çıkarılmasında fayda olduğunu belirterek, veterinerlik hizmetlerinin yerel yönetimlerde etkin bir biçimde yeniden yapılandırılmasının sokak hayvanlarının kontrol edilebilmesi noktasında önem arz ettiğini kaydettiler. Sokak hayvanlarının oluşturacağı muhtemel tehlikelerin devlet ve sivil toplum örgütleriyle el ele verilerek engellenebileceğine işaret eden uzmanlar; hayvan barınaklarının bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, sorunun çözümünde kritik öneme haiz olduğuna işaret ettiler. Petshoplardaki hayvan satışlarının mutlak surette durdurulması gerektiğini vurgulayan veteriner hekimler; hayvanların ırklarına göre çiftliklerde tutulması ve bir çip takılarak sahiplendirilme yapılmasının kontrolsüzlüğün önüne geçeceğini belirttiler. Hayvan sahiplerinin de sıkı takip edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar; sahiplendikleri hayvanları kısa sürede sokağa salanlara da ceza uygulanmasının sağlıklı ve caydırıcı bir önlem olacağını kaydettiler. Barınak sisteminin ve kontrollü üremenin büyük önem taşıdığını ifade eden hekimler, sadece dişilerin değil erkek hayvanların da kısırlaştırılması gerektiğin söylediler.

Bir hafta içinde iki olay

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına da köpekler saldırmıştı. Kadını saldırıdan kurtaran şahıs, “Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım” diyerek tehlikeye dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de Kayseri’nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı bir öğrenci hayatını kaybetmiş, bir öğrenci de yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:47
  1. Kırşehir
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Ayşenur Öztunç
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  11. Akit
  12. sokak hayvanları saldırısı
  13. kuduz hastalığı
  14. kuduz ısırığı
  15. köpek
  16. sahipsiz kedi-köpek sayısı
  17. ABD
  18. Norveç
  19. Finlandiya
  20. Romanya
  21. veterinerlik hizmetleri
  22. Petshop
  23. Barınak sistemi

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu17 dk önce
    Köpekleri hor ve hırçınlaşmışlar görmeyelim asıl ,Azılı olan bizler hirçinlaşan bizler,acımasız olan bizler,ahlakı vicdanı bozulan bizler ,en acımasız olan yine bizler, İnsanın tabiatı deyişir ama hayvanın tabiati değişmesi mümkün değildir çünkü O bir hayvan insanlarla arasında çok az fark vardır,,OSMANLI döneminde insanlar köpeklerle iç içe yaşarlardı Yabancı Seyyahlar buna hayran bile kalmışlar çünkü Avrupalılar Köpekleri hep dışlamışlar öldürüyorlardı Köpekler Avrupada insanları görselerdikorkup kaçarlardı,OSMANLI zamanında köpekler insana ve İnsanlar Köpekler korkmadan yanaşır ve koklaşır,, Deyişen KÖPEKLER deyil deyişen İNSANLARDIR,,
  • Yusuf canYusuf can26 dk önce
    Her seferinde ortaya çıkan hayvan severlere bu köpeklerde yeterli sayıda zimnetliyecrn sorumlusu onlar olacak,sokakta mendil,Tara banyo sakız satan çocuğa acımazlar,ulan insan acimitan hayvana acımaz,çocuk yetiştirmek,yürek ister,sevda isteronlRda büyük olmadığı için kedi köpek gibi itaatkar hayvanları beslerken bunlat
  • Osman Osman 30 dk önce
    Hepsini öldürün geçin sorun kalmaz
  • Lütfi Lütfi 31 dk önce
    Türkiye de akıl almaz bir köpek seviciliği var. Köpekler resmen kutsanıyor. Hindistan da inek ne kadar kutsalsa burada da köpekler kutsanmış.
  • Haklı Haklı 41 dk önce
    Ya sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren cesurlara ne demeli?

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