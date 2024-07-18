Acılı babadan CHP VE HDP'li vekillere tepki: Benim çocuğum diri diri yendi
Köpek saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP’li ve HDP’li vekillere tepki gösterdi.
Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP’li ve HDP’li vekillere tepki göstererek, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek” dedi.
Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, CHP’li ve HDP’li vekillere tepki gösterdi. "Sen kimsin!" diye bağıran muhalefet vekillerine isyan eden baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.
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