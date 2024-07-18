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Gündem Acılı babadan CHP VE HDP'li vekillere tepki: Benim çocuğum diri diri yendi
Gündem

Acılı babadan CHP VE HDP'li vekillere tepki: Benim çocuğum diri diri yendi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 09:39:00 - 2024-07-18 09:43:42

Köpek saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP’li ve HDP’li vekillere tepki gösterdi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP’li ve HDP’li vekillere tepki göstererek, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek” dedi.

Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, CHP’li ve HDP’li vekillere tepki gösterdi. "Sen kimsin!" diye bağıran muhalefet vekillerine isyan eden baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.

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Yorumlar

Mesut karaman

Hükümet bunları susturamiyor ağzında it gibi salya akanlari suçun büyüğü hükümet bir şeyi tam çözün ya beceriksiz hükümet
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