Ali Fidan Kimdir? Zirveye Uzanan Sessiz Ama Güçlü Kariyer

Türkiye’nin güvenlik yönetiminde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Söz konusu atama ile birlikte emniyet teşkilatının en üst koltuğunda yeni bir dönem başlamış oldu.

Uzun yıllardır kamu yönetiminde farklı kademelerde görev yapan Ali Fidan’ın, özellikle mülki idare alanındaki deneyimiyle öne çıktığı biliniyor. Yeni görevinde Fidan’ın, asayişten terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede yürütülen güvenlik politikalarının koordinasyonunda aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Ali Fidan Kimdir?

1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gelen Ali Fidan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Meslek hayatına kaymakam adayı olarak başlayan Fidan, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde önemli görevler üstlenen Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Ardından Düzce Valiliği görevine atanan Fidan, 2016 yılında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilerek bu göreve getirilen ilk sivil isimlerden biri oldu.

2023 yılında Nevşehir Valiliği görevine başlayan Ali Fidan, son atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Evli olan Fidan’ın akademisyen bir eşi bulunuyor.

Ali Fidan’ın Emniyet Genel Müdürü olarak göreve başlaması, tecrübe ve bürokratik birikimin emniyet teşkilatına yansıyacağı bir sürecin işareti olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve güvenlik politikalarında etkinliğin artırılması hedefleniyor.