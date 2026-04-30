Yakup Canpolat Kimdir? Başkentin Yeni Valisi Göreve Nasıl Geldi?

Resmi Gazete’de yayımlanan son atama kararıyla Ankara Valiliği görevine getirilen Yakup Canbolat, kamu yönetimindeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Daha önce farklı illerde üst düzey mülki idare amirliği görevlerinde bulunan Canpolat, özellikle güvenlik, afet yönetimi ve kamu düzeni alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

1969 yılında doğan Yakup Canbolat, kariyerine kaymakam adayı olarak başladı. Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra vali yardımcılığı ve vali olarak önemli görevler üstlendi. Görev yaptığı bölgelerde altyapı, kamu hizmetleri ve kriz yönetimi konularında yürüttüğü projelerle öne çıktı.

Daha önce Bursa Valiliği görevinde bulunan Canpolat, aynı zamanda AFAD Başkanlığı görevini de üstlenerek Türkiye’nin afet yönetim sisteminde aktif rol aldı. Deprem, sel ve diğer doğal afetlerde yürütülen koordinasyon süreçlerinde sahadaki çalışmalarıyla biliniyor.

Yeni görev yeri olan Ankara’da ise özellikle başkentteki güvenlik, trafik ve kamu düzeni gibi kritik başlıklarda yoğun bir çalışma yürütmesi bekleniyor. Canpolat’ın, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atacağı ifade ediliyor.

Kamuoyunda “disiplinli yönetim anlayışı” ile tanınan Yakup Canpolat’ın Ankara’daki yeni dönemde nasıl bir yönetim tarzı sergileyeceği merakla bekleniyor.