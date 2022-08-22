Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe
Başıboş köpek saldırılarının kayıt altına alındığı Havrita’ya skandal bir şekilde erişim engeli getirildi. Mahkeme, "Kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı" gerekçesini öne sürdü.
yeniakit.com.tr
Başıboş köpek mağdurları tarafından oluşturulan ve saldırıların önüne geçmeyi amaçlayan Havrita isimli uygulama köpek rantçılarının hedefi oldu.
Çeteleşmenin ve saldırıların harita üzerinde kayıt altına alındığı Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada 5 yıllık köpek zehirleme görüntüleriyle algı operasyonu başlatılmıştı.
Şaibeli örgüt tarafından erişim engeli talebi
Dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı bir şahıs tarafından kurulan Paw Guards isimli örgüt, Havrita'ya erişim engeli getirilmesini talep etti.
Mahkemeden skandal 'erişim engeli' kararı
Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Mahkeme, "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtti.
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