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Gündem Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe
Gündem

Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe

Başıboş köpek saldırılarının kayıt altına alındığı Havrita’ya skandal bir şekilde erişim engeli getirildi. Mahkeme, "Kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı" gerekçesini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 20:04:00 - 2022-08-22 20:18:34
Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe

 yeniakit.com.tr 

Başıboş köpek mağdurları tarafından oluşturulan ve saldırıların önüne geçmeyi amaçlayan Havrita isimli uygulama köpek rantçılarının hedefi oldu.

Çeteleşmenin ve saldırıların harita üzerinde kayıt altına alındığı Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada 5 yıllık köpek zehirleme görüntüleriyle algı operasyonu başlatılmıştı.

Şaibeli örgüt tarafından erişim engeli talebi

Dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı bir şahıs tarafından kurulan Paw Guards isimli örgüt, Havrita'ya erişim engeli getirilmesini talep etti. 

Mahkemeden skandal 'erişim engeli' kararı

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Mahkeme, "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtti.

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