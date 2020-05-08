Köpek kavgasında baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Konya’nın Çumra ilçesinde iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Z. (54) kendisi ile aynı isme sahip oğlu Mehmet Z.(18), komşuları Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat (24) arasında köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Mehmet Z. ve oğlu kendi imkanlarıyla Çumra Devlet Hastanesi giderek tedavi altına alındıkları öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.