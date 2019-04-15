'Köpek katili' profesörden İslam'a ve millete hakaretler!

Akademisyen Özlem Kumrular ‘Çıtır’ isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla bugün hâkim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen Kumrular, pişkince “Çıtır çok yaşlıydı. Kalıtsal ve kronik hastalığı da vardı” savunmasını yaptı.

İslam ve toplum ile problemli profesör, hakaret ve alaylı tavırlarını sürdürüyor

Milli ve dinî kıymetlerimizle ciddi problemi olan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, ipe sapa gelmez ifadelerle alaylı ve hakaret dolu taarruzlarını sürdürüyor.

“İslam kılıçla yayıldı” herzesi, Batı hayranı kafası ile çelişki ve çifte standartı

Başta İslam olmak üzere milletin değerlerine karşı aleni düşmanlık edip alaya alan müstehzi tavırları ile mahud profesör Özlem Kumrular, yine skandal ifadelere imza attı.

13 Nisan’da Odatv’de yayınlanan röportajında, tâ rahmetli Hasan Karakaya’nın da zamanında bir cevabî tepki yazısına konu olan “İslam kılıçla yayıldı” herzesini tekrar etti.

Esasen mensupları mağlup, ezilmiş ve sindirilmiş hiçbir fikir ve inancın yayılamadığı ve yayılamayacağı hakikati bir yana, fikrî açıdan ciddi bozukluk ve hatta fikirsizlik illeti ile malul Özlem Kumrular’ın seçtiği ifade “keserek, biçerek, deşerek, öldürerek yayıldı” gibi manaya çıkması hasebiyle büyük sorun teşkil ediyor.

Buna mukabil Kumrular’ın çok hayranı olduğu Batılıların hayat tarzınının dünya üzerinde yayılmasının da ordularıyla galip gelip birçok yerleri işgal etmeseler ve aksine her tarafta münhezim ve sefil hale düşseler gerçekleşmeyeceği bedihi bir hakikat olmasına rağmen “Batı mermilerle yayıldı” gibi ifadeler kullanmaması dikkat çekiyor.

Hakeza Kemalizmi yerleştirenlerin de çeşitli vesilelerle hayatlarının muhtelif dönemlerinde askere başvurdukları ve şayet yenilen tarafta olsalar başaramayacakları müsellem olmasına rağmen Kemalizmi de “askerle/silahla/kurşunla yerleşti” siye anmaması tenakuzu da göze batıyor.

Çelişkileri ve içindeki İslam’a karşı sorunlu ve soğuk yaklaşımını ortaya koyan misaller pek çok. Bununla birlikte meşhur bir diğer tarihçi Erhan Afyoncu’nun “kılıçla yayılma” tezviratına karşı tepki verirken “Yavuz’un Küpesi” adlı eserinde vurguladığı husus da zikredilmeye şayandır.

Afyoncu kitabının 108. sayfasında Efendimiz zamanı yapılan 9'u çatışmalı 27 gazve ve 30 üzeri seriyyede [Efendimizin bulunmadığı akın ve savaşlar] öldürülen düşman sayısının 1500'ü bile bulmadığına, bu suretle bugün İsrail’in operasyonlarında katledilen masum insan sayısını bile geçmediğine dikkat çekmektedir.

15 Temmuz zamanı bile halkı karaladı, Batılıları yüceltti!..

Fakat Özlem Kumrular’ın Batılılara gelince öven, İslam ve Müslümanlara gelince kötüleyen çifte standartlı çarpık tavrı kendisini sadece tarihe taalluk eden bir meselede değil, diğer pek çok alanda da göstermektedir.

Nitekim o, 15 Temmuz sürecinde bile bu tavrı sergilemekten zerre kadar hicap duymadı. Kumrular 16 Temmuz 2016 tarihli twitinde, “İnsanlık ne güzel şey! Hala dünyanın dört bir yanından telefon geliyor. Memleketlim kafa keserken , ‘gavurlar’ beni merak ediyor” cümlelerini kullandı.

Görüldüğü üzere Kumrular, kendisinin hayran olduğu Batılılarca desteklenen vatanı işgale yeltenmiş hainlerin yağdırdığı mermilere karşı göğsünü siper eden, kan veren, can veren, evladından eşine kadar her şeyini kurban eden ve büyük kahramanlık gösteren Türk halkını böyle bir anda bile kötüleyerek, “kafa kesme” iftira ve karalamalarıyla anıp “gavur” vurgusuyla daha hala “halkta yanlış anlayışa” göndermeler yaparken, yine Batılıları yücelte yücelte bir hal olmuştu.

22 Temmuz 2016’da attığı twitte ise, “Bu kötü günlerde en sağlam ilacımız mizah. Sıkı asılalım. Ağlanacak haline gülerek ayakta kalan tek toplumuz yaw” yazmıştı.

Bunca kahramanlık eden halka ısrarla bir methiye twiti atmayı bile reddeden Kumrular, alınan zafer ve işgalin önüne geçilmesinin kutlanmasını diline dolamış, bunca hayati meseleler dönerken insanlara tavsiye ede ede kafayı mizaha gömerek sırıtmayı tavsiye etmişti.

Ahiret inancı taşıyan insanları alaya alıp hakaret eden paylaşımlar..

Kumrular’ın milli değer ve hislere karşı duyarsız ve hatta aşağılayıcı tavrı bundan ibaret değildi. 10 Eylül 2018’de attığı twitte “Öteki dünya inancı Neanderthal’de başlamış” yazan Kumrular, bir takipçisinin “Neanderthal’de de devam ediyor zaten” cevabını pek beğenmişti.

Kumrular’ın beğendiği bir başka takipçi cevabı ise, “Neanderthal evrımlesti, insan oldu ama oteki dunya ya inananlar hala neaderthal beynine sahip” ifade-i kerihesini barındırmaktaydı. [Yazım yanlışları bu rezalet twitin sahibine aittir.]

Açıkça görüldüğü gibi; günümüzden 200 bin ila 28.000 yıl önce yaşamış insan türü için kullanılan “Neanderthal” terimini, günümüzün ahiret inancı taşıyan insanları için kullanarak profesör Kumrular, aleni surette inanç sahibi insanları aşağılayıp alaya almıştı.

Dinî değerlere saygısız.. Türkler ile İslam’ın bütünleşmesinden üzgün..

24 Kasım 2018’de İnstagram’da attığı bir resimde ise -haşa- “Allah’ın unuttuğu bir Polonya kasabası” ifadesini kullanan Kumrular, inanç ve kıymetlerimize karşı hakaretamiz ve tahkir edici alaylı tavrını ileriye taşımış, Allah Azze ve Celle’ye karşı atfedilmesi mümkün olmayan bir kusur atfedip iftiraya yeltenmek küstahlığı sergilemişti.

Kumrular 30 Nisan 2018’de twitterda yaptığı bir paylaşımda ise Bernard Lewis’ten alıntıyla Türklerin İslam ile bütünleşmesini tenkit etmişti. Lewis’in, “Türkler, İranlılar’ın ve Araplar’ın asla yapmadıkları bir şeyi yaparak milli kimliklerini İslamiyet’e gömdüler” şeklindeki çekileceği yere göre pek tartışma götürür ifadesini paylaşıp şu notu düşmüştü: “Kurban bile olmayıp kendi ayağımızla yürümüşüz. Daha da beter”. Her halükârda Kumrular’ın bu yazdığından, kimliğimizin İslam ile bütünleşmesinden pek rahatsızlık ve üzüntü duyduğu görülmektedir.

İslam, halk, 15 Temmuz’a gelince alay ve hakaret.. Atatürk’e gelince tuhaf bir ciddiyet..

Kumrular her ne kadar dini ve milli değer ile fedakârlıkları kötüleyip istihza etmiş olsa da, söz konusu Atatürk’e gelince tuhaf bir ciddileşme içerisine girmesiyle bilinmektedir.

Bu acayip tavırlarından birisini, bilimselliği olmadığı gibi birçok mizaha konu olduğu fazla fazla ortaya konmuş ve hayata geçirmeye çalışanlarca da savunulamazlığı kabul edilip terk edilmiş bulunan Güneş Dil Teorisi hakkında sergilemişti.

Sevan Nişanyan’ın mezkur teoriye, “Sadece alkolle açıklamak mümkün değil. Kesinlikle başka maddeler de kullanmış olmalılar” tepkisini paylaşan Kumrular her şeyi alaya alıp duran tavrını unutup 20 Ağustos 2017 tarihli twitinde şu ifadeleri kullanmıştı: “Güneş Dil Teorisi’ne gülebilirsin, ama bu hakareti edemezin, Nişanyan! Atatürk’e en bayağı saldırı şekli.”

Halbuki küçük bir mescid yenilenmesine bile tahammülü yok!

Ecevit devrinin Erdoğan devrinden daha iyi olduğunu savunan, Fidel Castro hayranı, 31 Mart seçimleri en güzel hadisesini komünist başkanın zaferi olarak paylaşan Kumrular’ın, 9 Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın, üniversitenin mescidini yenileyip daha iyi hale getirmesinden ise pek rahatsız oldu.

Daha son günlerde, 12 Nisan 2019’da paylaştığı twitte mescidin yenilenmesin tepki verip, rektörü “bilimin ön planda olduğu bir yarışta olmak yerine diyanet başkanlığına oynamakla” suçlayarak protesto etti. Koca üniversitede bir küçük mescid yenilenmesini bu kadar alakasız ve saçma sapan bir şekilde tepkiye konu edinmesi ile Kumrular, içindeki İslam karşıtlığını iflah olmaz biçimde sergilemeyi böylece sürdürdü.

31 Mart seçimlerinde muhalefet için propaganda ve çabalaması

Özlem Kumrular son seçim döneminde de boş durmayıp sosyal medya hesabını harıl harıl muhalefetin kazanması için propaganda yapmakla kullandığına da şahid olundu.

Söz konusu 15 Temmuz darbe teşebbüsü olduğunda işi ciddiyetsizliğe vurup ancak mizaha gömülme tavsiyesi veren Kumrular, 31 Mart seçimleri öncesi ise mutlaka muhaliflerin desteklenmesi için twitter hesabı üzerinden çağrıda bulundu.

Sevindiği sonuçlar akabinde bile insanları aşağılamaktan kendisini bir türlü alıkoyamadığını gösteren Kumrular, 11 Nisan 2019’da attığı twitte ise şu ifadeyi kullandı: “Noktalı virgül kullanmayı bilen bir belediye başkanı var İstanbul’un”

Diğer yandan Özlem Kurmular, Eylül 2017’de bir köpeğin ölümüne yol açmakla suçlanmış, sosyal medyada binlerle insanın kuvvetli tepkisine hedef olmuş, medyada ciddi gündem olmuş ve Süheyl Batum gibi bir kısım CHP’liler kendisini müdafaaya gayret etmiş fakat köpeğe acıyan insanların öfkesinden onlar da paylarını almıştı.