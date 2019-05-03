Köpek dövüştürürken suçüstü yakalandılar
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde jandarma tarafından köpek dövüşüne suçüstü yapıldı.03 Mayıs 2019 Cuma 20:05
Bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Bozova Mahallesi Kızlarovası mevkiinde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Yaklaşık 20 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenledi. Dövüşü durduran jandarma, vücudunun büyük bölümü kan içindeki kangal cinsi 1 köpeğe el koydu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu'na göre 15 Bin 460 TL para cezası kesildi.
Yaralı kangal cinsi köpek bakım ve tedavisi için Korkuteli Milli Parkalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İHA
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