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Dünya

Köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü öldü

Avustralya’nın Sydney kentinin yaklaşık 550 kilometre kuzeyindeki Emerald plajı açıklarında köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:11:00 -
Köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü öldü

Avustralya’nın doğusunda köpek balığının saldırısına uğrayan bir sörfçü hayatını kaybetti.

Avustralya’nın Sydney kentinin yaklaşık 550 kilometre kuzeyindeki Emerald plajı açıklarında bir sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama göre, 20’li yaşlarındaki sörfçü kolundan yaralandı.

Yeni Güney Galler ambulans servisi yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan sörfçünün çevredekilerin ve sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayın ardından plajın kapatıldığı öğrenildi.

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