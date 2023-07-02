  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Köpek bakarken insanı umursamıyorlar! Bu tabela size gelsin!
Yaşam

Köpek bakarken insanı umursamıyorlar! Bu tabela size gelsin!

Yeniakit Publisher
2023-07-02 12:55:00 -
Köpek bakarken insanı umursamıyorlar! Bu tabela size gelsin!

Eskişehir'de bir apartman yönetimi köpek sahiplerine uyarı yazısı astı.

Eskişehir'de bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin dışkılarını toplaması yönünde uyardı.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin bahçeye yaptığı dışkıları toplamaları için bir yazı ile uyardı. Vatandaşların sağlığı için köpeklerin dışıkılarının toplanması gerektiği yönünde asılan yazıda ‘Lütfen sağlığınız için köpeğinizin dışkısını poşetle alıp çöp kutusuna atınız' ifadelerine yer verildiği görüldü. Dışkıların, insanlar için sağlık açısından tehlike oluşturacağı yönünde asılan yazı ile çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedeflendi.

Bu çiçeğin hızlı büyümesinin sırrı ne?
Bu çiçeğin hızlı büyümesinin sırrı ne?

Yaşam

Bu çiçeğin hızlı büyümesinin sırrı ne?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son yıllarda arttı | Bakın şiddetli yağışların sebebi ne!
Son yıllarda arttı | Bakın şiddetli yağışların sebebi ne!

Yaşam

Son yıllarda arttı | Bakın şiddetli yağışların sebebi ne!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23