Köpek bakarken insanı umursamıyorlar! Bu tabela size gelsin!

Eskişehir'de bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin dışkılarını toplaması yönünde uyardı.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman yönetimi, vatandaşları köpeklerinin bahçeye yaptığı dışkıları toplamaları için bir yazı ile uyardı. Vatandaşların sağlığı için köpeklerin dışıkılarının toplanması gerektiği yönünde asılan yazıda ‘Lütfen sağlığınız için köpeğinizin dışkısını poşetle alıp çöp kutusuna atınız' ifadelerine yer verildiği görüldü. Dışkıların, insanlar için sağlık açısından tehlike oluşturacağı yönünde asılan yazı ile çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedeflendi.

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