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Aktüel Köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle aracının arkasında metrelerce sürüklemişti! Serbest bırakıldı...
Aktüel

Köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle aracının arkasında metrelerce sürüklemişti! Serbest bırakıldı...

Yeniakit Publisher
2024-05-08 18:10:00 - 2024-05-08 18:29:17

Antalya’nın Kaş ilçesinde köpeğine zarar verdiğini iddia ettiği kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple metrelerce sürükleyen şahıs, serbest kaldı.

Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.’nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağlayıp ardından iple otomobilinin arkasında 150 metre sürükledi.

İşkenceyi kaydettiler!

Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, aracı durdurarak Ş.T.’yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.’yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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