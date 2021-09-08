'Köpeğine sahip çık' sözü, gerçek oldu! Sahipsiz köpeklerin saldırısından belediyeler ve valilik sorumlu!

Yeniakit.com.tr

Konya'da F.B adlı bir vatandaş, 16 Kasım 2019'da 7 sahipsiz sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan vatandaş, "kuduz" olarak tedavi gördü. Belediyenin hizmet kusuru olduğu gerekçesi ile 3 milyon lira manevi tazminat almak için mahkemeye başvuran F.B adlı vatandaşın hukuk mücadelesi sonuçlandı.

'Sorumluluk yerel yönetimlerde'

Başvuruyu inceleyen Konya 1. İdare Mahkemesi, sokak köpeklerinin sorumluluğunun yerel yönetimlerde olduğuna hükmetti. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesine işaret eden mahkeme, şu hükmü hatırlattı: "İdarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir."

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğu hatırlatıldı

Konya 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin şunları söyledi:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde; 'Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek' büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır."

Hayvan Hakları Koruma Kanunu ne diyor?

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Sahipsiz ve güçten döşmüş hayvanların korunması' başlıklı 6. maddesinin dördüncü fıkrasında; 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikte alındıkları ortama bırakılmaları esastır,' hükmü, 'Yerel hayvan koruma görevlerinin sorumlulukları' başlıklı 18. maddesinin 2. fıkrasında ise; 'Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikte köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar.' kuralı yer almaktadır."

Mahkeme, önce şu karara hükmetti:

"Konya 1. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 29/09/2020 gün ve E:2020/306, K:2020/845 sayılı kararıyla; yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği, bakılan uyuşmazlıkta, olayın meydana gelme sebebinin başıboş köpekler olduğu konusunda herhangi bir çekişmenin bulunmadığı ve davacının yaralanmasının bu başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda meydana geldiği göz önünde bulundurulduğunda, Belediye Yasaları ite 5199 sayılı Yasa uyarınca beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu, idarenin hizmet kusuru nedeniyle başıboş köpeklerin saldırması sonucunda davacının yaralandığı ve yaralanması sonucu tedavi gördüğü, yaşadığı acı, elem ve üzüntünün kısmen de olsa hafifletilebilmesi amacıyla 3.000,00-TL manevî tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine istinaf ve temyiz yolu kapalı olmak üzere, kesin olarak karar verilmiştir."