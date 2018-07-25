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Köpeğine araba çarpan genç kız sinir krizi geçirdi!

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu Pug cinsi bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi de sinir krizi geçirdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:45
Köpeğine araba çarpan genç kız sinir krizi geçirdi!

İzmir Torbalı ilçesinde Pug cinsi olan 'Paşa' isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Oturdukları apartmanın önüne geldikleri anda Paşa isimli köpek, Osman Demirci'nin kucağından atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızlı geldiği iddia edilen 35 GH 770 plakalı otomobil, köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle olay yerinde öldü.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA AĞLADI, KRİZ GEÇİRDİ

Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, olay yerine çığlık çığlığa ağlayarak geldi. Köpeğinin başında ağlayan genç kızı, babası Osman Demir ve aile yakınları sakinleştirmeye çalıştı, ancak genç kız sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri tutanak tutarken, Demirci ailesi konu hakkında şikayetçi oldu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:45
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