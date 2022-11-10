Köpek saldırısı sonucu yaralanan Umut'un annesi başıboşluğa isyan etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 24 gün hastanede tedavi gören 8 yaşındaki Umut'un annesi Serpil Ünlü, olayın ardından tedirginliklerinin devam ettiğini ve sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ünlü, oğlu Umut'un evinin çevresinde oynarken 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi.

Komşuların çabasıyla Umut'un köpeklerden kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran Ünlü, "Evin arkasındaydım. Köpek seslerini duydum, bizim köpeğimiz de havlamaya başladı. Büyük oğluma 'Kardeşine bak.' dedim. Kendim de yürümeye başladım. Kalabalığı, ambulansı gördüm. Umut'a köpekler saldırmış. Her yeri yaraydı. 24 gün Konya'da tedavi gördü. Şimdi çok şükür iyi." diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraştıklarına, kendi köpeklerinin de olduğuna değinen Ünlü, olaydan sonra ev halkının köpeklerden korktuğunu kaydetti.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kuduz teşhisi sonrası hayatını kaybeden çocuğun ailesinin acısını paylaştıklarını vurgulayan Ünlü, "Kaç gündür çok tedirginim. Bitlisli çocuğun haberlerini yakından takip ettik. Allah'tan gelen, aileye sabır diliyorum. Çocuğum gözünün önünde ama okula gidiyor. 'Yine bir şey olur mu?' diye korkuyorum. Köpek havlayınca, ambulans sesi duyunca, tedirgin oluyorum. Köpekler toplansın istiyorum. Bugün banaysa yarın başkasına. Sahipsiz köpekler sokaklarda geziyor." dedi.

Barbaros Mahallesi'nde 8 yaşındaki Umut Ünlü, 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, başı ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede 20 gün tedavi gören çocuk, taburcu edilmişti.