  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Rusya’da ölümler rekor sayıya ulaştı
Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması
Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı
Gündem Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı
Gündem

Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada iki ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:05:00 -
Köpeğin ağzında insan uzvu görünce gerçek ortaya çıktı

Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay