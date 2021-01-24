  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Köpeği ve kediyi telef etti! Vahşi hayvan ilçe merkezine indi
Yerel

Köpeği ve kediyi telef etti! Vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 23:38:00 -
Köpeği ve kediyi telef etti! Vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas’ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı.

Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Cedit paşa mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.

Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, “Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL ikinci dönem yeni kayıtlar ne zaman? 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sın..
Yatırım yapacaklar dikkat! Yabancılar bomba dolar tahmini
Ekonomi

Yatırım yapacaklar dikkat! Yabancılar bomba dolar tahmini

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dolar kurundaki artışa ilişkin yabancı yatırımcılardan çarpıcı bir tahmin geldi.
İlyas Salman'dan skandal sözler! Millete 'akılsız' diyerek hakaret etti
Gündem

İlyas Salman'dan skandal sözler! Millete 'akılsız' diyerek hakaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren Türk halkına hakaret etti. Salman, Başkan Erdoğan’ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay