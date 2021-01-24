Köpeği ve kediyi telef etti! Vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas’ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı.

Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Cedit paşa mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti.

Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, “Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bugün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış” dedi.