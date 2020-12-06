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Gündem Köpeği ağaca asarak öldürdü
Gündem

Köpeği ağaca asarak öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, M.K., köpeği ağaca iple asarak öldürdü. M.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:52:00 -
Köpeği ağaca asarak öldürdü

Dün öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesinde M.K., iple bağladığı köpeği ağacın dalına astı. M.K.nın köpeği astığını görenler bağırarak engel olmaya çalışırken, olay yerine geldiklerinde köpeğin can çekişerek öldüğüne şahit oldu.

Bahçeye doğru gelenlere size ne der gibi hareketler yapan M.K. evine girdi. Köpeğin ağaca asılı olduğu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki yağdı. Polis sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçerek M.K.yı yakaladı. M.K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununca idari para cezası uygulandı.

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