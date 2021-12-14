Köpeğe tecavüz eden alçaktan iğrenç savunma

Bartın'da, tarlada komşusunun köpeğine cinsel saldırıda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D., yargılandığı davada köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında Bartın'da tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunurken çevredeki bir vatandaş tarafından yakalanan 66 yaşındaki M.D., köpek sahibinin şikayeti üzerine tutuklanmıştı.

Bir hafta tutuklu kalan M.D., daha sonra ev hapsi cezası almıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan M.D.’nin yargılanmasına bugün başlandı.

"Dinlenmek için uzanırken üzerine düştüm"

Duruşmaya köpeğin sahibi A.Y., dernek avukatları ile davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı.

Duruşmada hakiminin üzerine atılı suçu sorması üzerine M.D, "Ben bahçede çalışıyordum. Biraz uzanayım, yatayım dedim, köpek gelmiş oraya yatmış. Ben de onun üzerine düşmüşüm." dedi.

"Tuzak kurdular, ben iktidarsızım"

İktidarsız olduğunu öne süren M.D, "Zaten görüntüleri çekenler benim hasmımdır. Bana tuzak kurulduğu belli oluyor. Zaten Hakim Bey ben iktidarsızım. Böyle bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

"Her şey ortada"

M.D.'nin avukatı ise sanığın olay tarihinde fındık bahçesinde yorulduğu için yattığını, bu sırada köpeğin üzerine düştüğünü belirterek köpeğe herhangi bir saldırı olmadığını, sanığın ev hapsinin kaldırılmasını ve görüntüleri çeken kişilerin dinlenmesini talep etti. Köpeğin sahibi A.Y. ise komşularının kendisine videoyu attığını sonrasında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Burada her şey apaçık ortadadır. Görüntüyü çekenlerin, sanık M.D ile husumetli olduğunu düşünmüyorum. Ben şikayetçiyim." dedi.

En üst ceza istendi

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti. Hakim duruşmayı ertelerken, görüntüleri çeken kişinin tanık olarak dinlenmesine ve M.D.'nin ev hapsi bittikten sonra denetimli serbestlik kanunları çerçevesinde 15 günde bir imza atmasına karar verdi. Duruşma bittikten sonra dernek üyeleri, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.