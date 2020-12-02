  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı! 1 yaralı
Yerel

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı! 1 yaralı

Zonguldak'ta bir sürücü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Arkadan gelen araç da hakimiyeti kaybedip refüjlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:41:00 -
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı! 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karşısında meydana gelen ve sürücülerinin tespit edemediği iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

67 NE 721 plakalı aracın sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı, arkadan gelen araç ise direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjlere çarptı.

Meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek..
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay