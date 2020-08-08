  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köpeğe ayakkabısıyla su içiren Hatice Kayabaşı: "Kim olsa aynısını yapardı"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:52:23 -
Köpeğe ayakkabısıyla su içiren Hatice Kayabaşı: "Kim olsa aynısını yapardı"

SİVAS (AA) - Sivas'ta ayağından çıkardığı lastik ayakkabısıyla sokak köpeğine su içirdiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Hatice Kayabaşı (70), insanlık görevini yerine getirdiğini, herkesin aynı şeyi yapacağını söyledi.

Kılavuz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Kayabaşı'nın Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde bulunan çeşmeden su içtiği sırada yanına gelen sokak köpeğine ayakkabısıyla su içirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayabaşı, yaptığı açıklamada, kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını ve insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben orada önce su doldurdum. Sonra da su içiyordum ki bir sokak köpeği yanıma geldi. Baktım hayvan susamış, su verecek bir şey bulamadım. Ayağımdan lastik ayakkabımı çıkardım. Su doldurdum, köpeğe verdim içti. Daha sonra oradan ayrıldı. Ben de o gittikten sonra hayvan nasıl susamış dedim. Ben tarlada filan susuz kalan kuşlara da zamanla su veririm. Sıcak, hayvanlar acıkıyor, susuyor. Ağızları, dilleri yok ne yapsınlar. Her zaman kendi nefsini düşünmeyeceksin."

Yapması gerekeni yaptığını anlatan Kayabaşı,"Kim olsa aynısını yapardı. Hayvana çok acıdım. Dili yok ki 'ben de su içeyim' desin. Mecbur kaldım ayakkabımla su verdim. Dünde o çeşmeye giderek bidona su doldurup oraya bıraktım. Olur ya kedi, köpek gelirse su içsinler diye." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır
Ekonomi

Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı. Hükümete sözde 10 maddelik öneri sunan Babacan, "Bunları ..
İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt
Siyaset

İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhur ittifakına katılır mısınız? Sorununa yanıt verdi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı