Kopanlı Hilmi'yi oynayan oyuncu kim? Hilmi Erdem kim kaç yaşında?
Hilmi Erdem hangi filmlerde dizilerde oynadı? Yalnız Kurt dizisinde yer alan Hilmi Kopanlı karakterini hangi oyuncunun oynadığı merak ediliyor. Peki, Hilmi Erdem kim?
Yalnız Kurt dizisinde Hilmi Kopanlı karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hilmi Kopanlı’yı kim oynuyor?
Kopanlı Hilmi'yi oynayan oyuncu kim? Hilmi Erdem kim kaç yaşında?
Yalnız Kurt dizisinde Hilmi Kopanlı karakterini Hilmi Erdem oynuyor.
Hilmi Erdem 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi mezunu olan Hilmi Erdem, 1988 - 1989 sezonunda profesyonel tiyatro yaşamına başladı. Abdullah Şahin, Yasemin Yalçın, Kandemir Konduk, Nedim Saban, İstanbul Komedi Tiyatrosu, Maltepe Yayla Sanat Tiyatrosu ve Tuncay Özinel Tiyatrosunda çalıştı. Hilmi Erdem; Yasemince, Bir Demet Tiyatro, Mahallenin Muhtarları, Hayat Bağları, Baskül Ailesi gibi yapımlarda rol aldı.
Hilmi Erdem, evli ve üç çocuk babasıdır.
Rol Aldığı Projeleri;
2020 - Sabit Kanca: Son Soru (Vural)
2018 - Tut Yüregimden Anne
2018 - Alija
2017 - Komsular
2016 - Arka Sokaklar (Gürcan)
2015 - Ne Münasebet
2011 - Kurtlar Vadisi: Pusu (Necmi)
2011 - İzmir çetesi
2009 - Papatyam
2008 - İpsiz Recep
2007 - Baba Oluyorum
2006 - Kuş dili (Davut)
2004 - İyi aile robotu
2004 - Omuz omuza
2003-2004 - Hayat bilgisi (Erol Batanay)
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