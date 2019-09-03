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Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

03 Eylül 2019 Salı 13:59
Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin bacağı kaza sonrasında koparken, kopan bacak özel bir soğutuculu kutu içinde yaralı şahısla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Apeks yakınlarındaki virajda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eren Dinkçi (23) idaresindeki 16 FDK 82 plakalı motosiklet İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, karşı yönden gelmekte olan Muharrem K. (61) idaresindeki 34 KV 3101 plakalı otomobille çarpıştı.


Kaza sonrasında savrulan motosiklette bulunan sürücü Eren Dinkçi ile arkasında yolcu olarak bulunan Erkan Yoldoruk (48) yaralandı. Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, olay yerine ambulanslar çağrıldı. Durumu ağır olan ve bacağı koptuğu belirlenen Erkan Yoldoruk, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Eren Dinkçi için ise başka bir ambulans olay yerine çağrıldı. Diğer ambulansların da farklı vakalarda olmasından dolayı Eren Dinkçi olay yerinde yaralı halde ambulans bekledi. Genç adam daha sonra olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.


Kazada bacağı kopan Erkan Yoldoruk Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Kazada kopan bacak ise özel donduruculu bir kutu ile yaralıyla birlikte hastaneye gönderildi.


Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Muharrem K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:59
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