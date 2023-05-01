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Spor Kopacak... Beşiktaş 10 numarasını buldu! Daha önce hiç söylenmedi...
Spor

Kopacak... Beşiktaş 10 numarasını buldu! Daha önce hiç söylenmedi...

Yeniakit Publisher
2023-05-01 20:47:00 -
Kopacak... Beşiktaş 10 numarasını buldu! Daha önce hiç söylenmedi...

Şenol Güneş ile yükselişe geçen Beşiktaş'ın transfer planlarına dair Rusya'dan açıklama geldi! Zenitli yıldız Malcom'un menajeri, Beşiktaş ihtimaline olumsuz cevap verirken, Şenol Güneş'in kritik transfer planları taraftarı heyecanlandırdı. Akşam'a göre; Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonun planlarını yapan Beşiktaş'ın adı, Zenit'in Brezilyalı 10 numarası Malcom ile anıldı ve yıldız oyuncunun menajerinden transfere dair resmen açıklama geldi!

Şenol Güneş ile yükselişe geçen Beşiktaş'ın transfer planlarına dair Rusya'dan açıklama geldi! Zenitli yıldız Malcom'un menajeri, Beşiktaş ihtimaline olumsuz cevap verirken, Şenol Güneş'in kritik transfer planları taraftarı heyecanlandırdı. Akşam'a göre; Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonun planlarını yapan Beşiktaş'ın adı, Zenit'in Brezilyalı 10 numarası Malcom ile anıldı ve yıldız oyuncunun menajerinden transfere dair resmen açıklama geldi!

Şenol Güneş ile birlikte tekrar yükselişe geçen ve son olarak da derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'ın, Zenitli Malcom ile ilgilendiği ortaya çıktı!

Yetenekleri ile herkesi kendine hayran bırakan ve adeta Zenit hücumuna tek başına yön veren Malcom, Barcelona'dan Rusya'ya tam 40 milyon euroya transfer olmuştu!

Ayrıca güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile yapılacak hazırlık maçı için İstanbul'a gelmiş ve burada futbol uzmanlarının epey dikkatini çekmişti...
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Ofansif yönleri ile durdurulamaz bir yeteneğe sahip olan Malcom, Zenit forması ile bu sezon 31 maça çıktı ve 25 gol ile 9 asistlik inanılması zor bir katkı sağladı.

Yıldız oyuncunun transfer ihtimali futbolseverleri heyecanlandırırken, Malcom'un menajerinden konuya dair açıklama geldi.

Malcom'un menajeri, Rusya basınına transfer hakkında konuştu ve şu an için Beşiktaş ihtimalinin zor olduğunu belirtti!

Son olarak ise 26 yaşındaki oyuncunun, bonservis bedeli bazında Türkiye'ye transfer olmasının çok zor olduğu ifade edildi.

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