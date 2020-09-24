Kop Tüneli'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

Bugün Kop Tüneli’nde su boşaltma çalışmaları yapıldığı esnada, kaya gazı nedeniyle patlama oldu. İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, patlama sırasında 11 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Ağır yaralı 2 kişinin Erzurum’da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer 9 yaralının ise Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Epcim, patlamanın yaşandığı alanda kimsenin kalmadığını söyledi.

Patlamanın yaşandığı bölgede an itibariyle AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de olay yerinde incelemelerde bulundu.