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Aktüel Koordinatör de isyan etti: Çok sayıda ekip bölgede, muazzam bir iş! Vatandaşlar işlerinden elini ayağını çekiyor
Aktüel

Koordinatör de isyan etti: Çok sayıda ekip bölgede, muazzam bir iş! Vatandaşlar işlerinden elini ayağını çekiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-25 19:51:00 - 2024-08-25 20:20:31
Koordinatör de isyan etti: Çok sayıda ekip bölgede, muazzam bir iş! Vatandaşlar işlerinden elini ayağını çekiyor

Göbeklitepe Kazı Koordinatörü Arkeolog Dr. Lee Clare, Ören yerinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü bildirdi, vatandaşların elini ayağını çektiğini belirterek 'Aksi önde yorum yapanları 04.30'da kalkmaya, sıcakta bir gün boyunca moloz taşımaya davet ediyorum'

12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'yle ilgili son günlerde Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) müdahalesiyle durduğu, toprak altındaki kalıntıların üzerine ağaç dikildiği iddia edilmişti.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, arazi sahiplerinin kamulaştırma bedelini artırmak adına diktikleri söz konusu ağaçların taşınacağını vurgulayarak, ''Arkeolojik keşifleri konuşmaktansa bu tür gerçek dışı şeylerle kamuoyunu meşgul etmeleri açıkçası üzücüdür' demişti.

Olumsuz haberlere bir tepki de Almanya Arkeoloji Enstitüsü'nden Göbeklitepe Kazı Koordinatörü Arkeolog Dr. Lee Clare'den geldi. Clare, ''Göbeklitepe'de kazı yapan ekip muazzam bir iş çıkarıyor. Burada aksi yönde yorum yapan kişileri (belli nedenlerden dolayı isimleri verilmeyen) sabah 4:30'da kalkmaya ve 40 derece sıcakta bir gün boyunca manuel iş (moloz ve tortu taşıma) yapmaya davet ediyorum.'' yorumunu paylaştı.

Göbeklitepe'de 2024 yılı Arkeolojik Kazı çalışmalarının Ekim ayı ortalarına kadar devam edeceği öğrenildi. Kazılarda ortaya çıkarılacak buluntular Müzeye teslim edilecek.
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