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Kooperatif yöneticileri Başkan Şahin’den destek istedi

Yenişehir Hatun İşi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Bilecik’in Osmaneli ilçesine gelerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldılar.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
Kooperatif yöneticileri Başkan Şahin’den destek istedi

Yenişehir Hatun İşi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri, Bilecik’in Osmaneli ilçesine gelerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldılar.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret eden yöneticiler, Osmaneli Belediyesinin yöresel ürün üretimi hakkında bilgi aldılar. Hisarcık Beşevler Köyünde Osmaneli Belediyesinin kurduğu tesisleri ve üretimini inceleyen kooperatif yöneticileri işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda Başkan Şahin’den destek istediler.


Kooperatif yöneticileri Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’e teşekkür ederek ilçeden ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
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