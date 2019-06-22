Kooperatif sayısı arttı TOBB verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan şirket sayısı yüzde 0,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 azalırken; kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine nispeten kurulan şirket sayısı yüzde 18,56, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 azalış; kooperatif sayısı yüzde 19,63 artış gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.