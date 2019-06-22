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Kooperatif sayısı arttı

TOBB verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Kooperatif sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan şirket sayısı yüzde 0,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 azalırken; kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine nispeten kurulan şirket sayısı yüzde 18,56, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 azalış; kooperatif sayısı yüzde 19,63 artış gösterdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. kooperatif

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