Kooperatif sayısı arttı
TOBB verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı.22 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019 Mayıs ayında bir önceki aya nazaran kurulan şirket sayısı yüzde 0,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 azalırken; kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine nispeten kurulan şirket sayısı yüzde 18,56, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 azalış; kooperatif sayısı yüzde 19,63 artış gösterdi.
YORUM YAZ