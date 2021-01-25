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Gündem KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman?
Gündem

KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman?

KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman? KOOP-DES hibe başvurularına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. KOOP-DES hibe başvurularına ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı. İşleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen KOOP-DES kapsamında kuruluş için başvuruların tarihi belli oldu. Peki, KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:27:00 -
KOOP-DES hibe başvuruları ne zaman?

KOOP-DES hibe başvurularına ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı. Bakan Pekcan, KOOP-DES hibe başvurularının 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOOP-DES hibe başvurularının hangi tarihte alınmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar verilen hibe desteği 2021 yılında da devam edeceğini ve hibe desteği için başvurular, 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.

KOOP-DES ne demek?

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

KOOP-DES kapsamında kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvuru yapabilecektir.

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