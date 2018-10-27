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Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye oturdu!

Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Medipol Başakşehir, konuk olduğu Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de zirveye yerleşti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 18:04
Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye oturdu!

Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Başakşehir, 60. dakikada Riad Bajic'in golüyle kazandı. Bajic, eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmedi.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan 10 maçlık cezasından sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Saha dışı olaylarla gündeme gelen Arda Turan, 83. dakikada Riad Bajic'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, tam 176 gün sonra yeşil çimlere çıktı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 21 puanla maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi akşamı Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Atiker Konyaspor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.

KONYASPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 60' Bajic (Başakşehir)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
SAAT: 16:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS 1

 

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Traore, Milosevic, Yatabare, Jahovic.
TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Uğur Uçar, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Bajic.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 18:04
  1. Sivas
  2. SÜPER LİG
  3. Medipol Başakşehir
  4. Atiker Konyaspor
  5. Konyaspor

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