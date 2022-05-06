  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'un yıldızından şok eden karar!
Spor

Konyaspor'un yıldızından şok eden karar!

Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic beklenmedik şekilde emeklilik kararı aldı. Sloven oyuncunun futbolu bırakma kararının gerekçesi de ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:04:00 -
Konyaspor'un yıldızından şok eden karar!

Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic beklenmedik şekilde emeklilik kararı aldı. Sloven oyuncunun futbolu bırakma kararının gerekçesi de ortaya çıktı.

İttifak Holding Konyaspor'un başarılı sağ beki Nejc Skubic futbolu bırakma kararı aldı. 32 yaşındaki Sloven oyuncu, sezon sonunda profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacak.

Skubic'in ailesine daha fazla vakit ayırmak istediği ve oğlunun eğitim hayatını düşündüğü için bu kararı aldığı ortaya çıktı. İttifak Holding Konyaspor'un, adını kulübün unutulmazları arasına yazdıran Sloven savunmacı için bir veda organizasyonu düzenleyeceği belirtildi.

6 yıldır Konyaspor formasını terleten Skubic, Süper Lig çıktığı 214 maçta 17 gol, 26 asistlik istatistiklerle mücadele etti.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu 2016'da Slovenya takımlarından Domzale'den 100 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncunun adı zaman zaman Süper Lig'in devleriyle de anılıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay