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Konyasporlu oyuncular öğrencilerle buluştu

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
Konyasporlu oyuncular öğrencilerle buluştu

KONYA (AA) - Atiker Konyasporlu futbolcular Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Mücahit Can Akçay, öğrencilerle imza gününde bir araya geldi.

Konya Şehir Kolejinde düzenlenen imza gününde yeşil beyazlı oyuncular, büyük bir coşku ve yoğun tezahüratlarla karşılandı. Okulun konferans salonundaki etkinlikte futbolcular da, öğrencileri selamladı.

Jahovic, Filipovic ve Mücahit, salonda kendileri için hazırlanan video klibi izledi.

Öğrenciler daha sonra formalarını imzalatabilmek için sahne önünde uzun kuyruk oluşturdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği imza günü, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
  1. Adis Jahovic
  2. AtikerKonyaspor
  3. Petar Filipovic ve Mücahit Can Akçay

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