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Spor

Konyaspor’dan sağlık çalışanlarının çocuklarıyla 23 Nisan klibi

Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük risk altında çalışan doktor, hemşire ve sağlık personellerinin çocuklarıyla birlikte hazırladıkları kliple kutladı.

2020-04-23 13:00:14 -
Konyaspor’dan sağlık çalışanlarının çocuklarıyla 23 Nisan klibi

Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük risk altında çalışan doktor, hemşire ve sağlık personellerinin çocuklarıyla birlikte hazırladıkları kliple kutladı.


Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük risk altında çalışan doktor, hemşire ve sağlık personellerinin çocuklarıyla birlikte klip hazırladı. Klipte, yurdun farklı noktalarında yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocukların, 23 Nisan ve korona virüse karşı mücadelede eden aileleriyle ilgili mesajları yer alıyor. Ailelerine olan özlemlerini dile getiren çocuklar, vatandaşlara da korona virüs mücadelesi süresince evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Klip, Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın da Türk bayrağını öptükten sonra "Nice bayramlarda, coşkuyla hep beraber sevinelim. Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle sona eriyor.

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