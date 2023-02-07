Konyaspor'dan müthiş yardım girişimi!
Depremzedeler için bölgeye 100 adet konteyner ev gönderen Konyaspor, ardından da tesislerinde yerler hazırladığını açıkladı. İşte anlamlı uygulamaların detayları.
Depremzedeler için bölgeye 100 adet konteyner ev gönderen Konyaspor, ardından da tesislerinde yerler hazırladığını açıkladı. İşte anlamlı uygulamaların detayları.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 10 ili ve Suriye'yi etkileyen deprem için stadyum kapılarını depremzedelere açtı. Yaptığı yardımlar haricinde de fark yaratman isteyen Konyaspor, tesiste önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
Kulüp, stadyumun localarını yataklı odalara çevirdi ve depremden zarar gören insanların hizmetine sunacaklarını açıkladı.
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.
Konyaspor ayrıca deprem bölgesinde kullanılmak üzere 100 adet konteyner ev gönderdiklerini açıkladı.