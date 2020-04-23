Konyaspor'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının çocuklarıyla çekilmiş özel videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kulüp tarafından yayımlanan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 ilde ön sırada mücadele eden doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının çocuklarına yer verildi.



Sağlık çalışanlarının çocuklarının tüm dünya çocuklarının bayramını kutladığı videoda, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunuldu.

Videoda 18 ilden 4-13 yaş arasındaki çocuklar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına Atatürk’ümüzden armağan. Bu güzel günde güzel bayramda sağlık çalışanlarının çocukları olarak, kahraman babalarımıza, annelerimize en kısa sürede bir tek kayıp bile vermeden yeniden doyasıya sarılmayı istiyoruz, onları çok seviyoruz... Tıpkı sizin çocuklarınızın sizleri çok sevdiği gibi... Hayallerimizi öksüz, heveslerimizi yetim bırakmayın. Gece gündüz dinlenmeden, sizin için bizim için ülkemiz için hayatlarını ortaya koyarak çalışırlarken ayaklarına değen taş siz olmayın... Bizi sevdiklerimizden ayırmayın... Nice ümitler var karanlığın ardında... Ümitlerimizi karartmayın... Sabredin... Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Lütfen evde kalın. Hayat eve sığar unutmayın... Omuz omuza el ele verelim bu virüsü hep birlikte yenelim. Nice bayramlarda coşkuyla hep beraber sevinelim... Ne mutlu Türk'üm diyene."

Videonun sonunda ise teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Türk bayrağı önündeki, "Nice bayramlarda coşkuyla hep beraber sevinelim. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözlerine yer verildi.

