Konyaspor’da yabancılar servet kazandı

Konyaspor’da forma giyen yabancı futbolcular bir sezonda aldıkları paralarla adeta servet kazandı. 16 resmi maçta oynayan Perulu Paolo Hurtada 13 milyon liraya mal olurken, sözleşmesi sezon başı feshedilen Samuel Eto’o’ya 12 milyon lira ödendi. 30 maçta 7 gol atan Adis Jahovic ise 9 milyon liranın üzerinde para kazandı.

Konyaspor’da yerli ve yabancı futbolculara 2018-2019 sezonunda ödenen ücretler belli oldu. Rıza Çalımbay ile yola çıkarak ligin 12. haftasında takımın başına 3. kez Aykut Kocaman’ı getiren yeşil-beyazlılar, sezonu UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hedefinin gerisinde 44 puanla 8. sırada tamamladı. Büyük ümitlerle transfer edilen futbolcular beklenen performansı sergileyemezken, aldıkları ücretler de belli oldu. Konya ekibinde, yabancı futbolcuların düşük performanslarına rağmen adeta servet kazandıkları görüldü.

3 yıllık sözleşme imzalayan Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado’nun 1 yıllık maliyetinin 13 milyon lira olduğu öğrenildi. 300 bin Euro bonservis ücreti, 100 bin Euro menajer ücreti, 500 bin Euro peşinatı ile birlikte 1 milyon 900 bin Euro kazanan Hurtado bir sezonun büyük bölümü sakat geçirdi. 16 resmi maçta forma giyebilen Perulu oyuncu 505 dakika sahada kaldı.

Takıma golcü olarak transfer edilen Makedon futbolcu Adis Jahovic taraftarın en büyük hayal kırıklığı yaşadığı isimlerin başında yer aldı. Bir sezonda 30 maçta forma giyip 7 gol atarak 9 milyon liranın sahibi olan Jahovic 300 bin Euro peşinat, 900 bin Euro garanti para, 128 bin 250 Euro maç başı, 50 bin Euro da ekstra para ile toplamda 1 milyon 378 bin 250 Euro aldı.

Malili forvet Mustafa Yatabare 29 maçta 5 gol atarken, Afrikalı Traore de 23 maçta forma giyerek 1’er milyon Euro’nun sahibi oldu.

Yeşil-beyazlıların en verimli yabancıları arasında gösterilen Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic bir sezonda 7 milyon liraya mal oldu. 30 resmi müsabakada 2 bin 369 dakika sahada kalarak 2 de gol atan Jevtovic’e 500 bin Euro bonservis ücreti, 40 bin Euro menajer ücreti, 350 bin Euro garanti para, 125 bin 735 Euro maç başı ile 1 milyon 15 bin 735 Euro ödeme yapıldı.

Fallou Diagne 800 bin Euro, Leonardo Zuta 535 bin 853 Euro, Yevhen Opanasenko 524 bin 780 Euro, Morke Fofana 513 bin 733 Euro, Nejc Skubic 478 bin Euro, Petar Filipovic 425 bin Euro, Jens Jonsson 412 bin 500 Euro, Deni Milosevic 423 bin 50 Euro, Amir Hadziahmetovic 261 bin 125 Euro maliyetle oynarken sözleşmesi sezon başında karşılıklı anlaşılarak feshedilen Samuel Eto’o’ya menajer ücreti ile birlikte 12 milyon lira, teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibine de 4 milyon 772 bin 500 lira ödendi.

Yerli oyunculardan Serkan Kırıntılı bir sezonda 4 milyon 225 bin lira, Uğur Demirok 3 milyon 270 bin 763 lira, Ömer Ali Şahiner 2 milyon 862 bin 786 lira, Ali Turan 1 milyon 863 bin 750 lira, Ferhat Öztorun 1 milyon 931 bin 625 lira, Ertuğrul Taşkıran 1 milyon 802 bin lira, Selim Ay 1 milyon 381 bin 758 lira, Volkan Fındıklı 1 milyon 189 bin 115 lira, Musa Araz 868 bin 155 lira, Vedat Bora 288 bin 500 lira, Mücahit Atalay 217 bin 750 lira, Mücahit Can Akçay 218 bin 625 lira ve Ali Çamdalı’ya ise 462 bin 500 lira ödeme yapıldı.

1 yıllık oyuncu ve teknik adam giderlerine 120 milyon 424 bin 870 lira ödeyen yeşil-beyazlıların 1 Euro’yu 6.85 TL olarak sabitlendiği öğrenildi.