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Spor Konyaspor'da Trabzon mesaisi
Spor

Konyaspor'da Trabzon mesaisi

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Konyaspor'da Trabzon mesaisi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Trabzonspor'u konuk edecek olan Konyaspor, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı ve kuvvet hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik çalışmanın ardından topla oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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