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Spor Konyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:41:37 -
Konyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, taktik idmanla çalışmayı tamamladı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncular katılmadı.


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