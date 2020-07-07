  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:57:06 -
Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulubü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı