Konyaspor'da Alanya mesaisi: İlhan Palut'la ilk galibiyet peşinde
Spor

Konyaspor'da Alanya mesaisi: İlhan Palut'la ilk galibiyet peşinde

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Konyaspor'da Alanya mesaisi: İlhan Palut'la ilk galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Konyaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarına bugün Kayacık Tesisleri’nde başladı. Göztepe beraberliğiyle dönemi açan Teknik Direktör İlhan Palut, Akdeniz ekibini devirerek yeni dönemdeki ilk zaferine ulaşmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ısınma ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Sahada rondo ve bitiricilik ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 11 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

