0553 313 94 23

Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret

- Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Abbas Kılınç:"Konyaspor, son yıllarda bütün branşlarda gösterdiği atılım ve başarılı sonuçlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak geçtiğimiz hafta Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Selçuklu Basketbol Takımı'nı bünyemize katarak, ismini değiştirip Konyaspor Basketbol adıyla parkelerde yerimizi aldık"

06 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Abbas Kılınç ve beraberindeki heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kılınç, federasyona gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ziyarette, Konyaspor'a geçen hafta katılan basketbol takımı ve kulübün hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kılınç, "Konyaspor, son yıllarda bütün branşlarda gösterdiği atılım ve başarılı sonuçlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak geçtiğimiz hafta Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Selçuklu Basketbol Takımı'nı bünyemize katarak, ismini değiştirip Konyaspor Basketbol adıyla parkelerde yerimizi aldık." diye konuştu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretlerinin son derece sıcak ve samimi bir havada geçtiğini aktaran Kılınç, "Sonuç itibarıyla da bizleri ziyadesiyle mutlu eden bir görüşme gerçekleştirdik. Konyaspor Kulübünün geldiği noktayı ve projelerimizi anlattık. Sayın Başkan'ın Konyaspor ile ilgili olumlu düşüncelerini duymak bizleri ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm TBF ailesine teşekkür eden Kılınç, Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Aydınalp ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öncan'ın da ziyarette yer aldığını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:59
  1. Abbas Kılınç
  2. Basketbol
  3. Hidayet Türkoğlu
  4. Konyaspor Kulübü
  5. TBF
  6. Türkiye Basketbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    1. Nilüfer’in camilerinde bahar temizliği
    2. İçişleri Bakanı Soylu: "Halihazırda..
    3. CHP'de toplu istifa depremi!
    4. Teröristlerin yaktığı cami, Regaip..
    5. İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra..
    6. Başak Koleji’nden mezun öğrenciler..
    7. Fatih Atay, çalışmalarını Işıklı’da..
    8. Yuvarlanan kayalar, Konya-Antalya..
    9. Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf..
    10. ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el..
    11. Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı..
    12. Yatırım fonu istatistikleri
    13. Çamlıca Camii ibadete açılıyor
    14. Gürkan’dan öğrencilere jest
    15. Çevreyi tanıyıp hem eğlendiler, hem..
    16. Başkan Baydilli’den personele kadınlar..
    17. Türkiye Bankalar Birliği: "KOBİ Değer..
    18. TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli..
    19. Bitlis’te Yeşilay Haftası etkinliği
    20. Başkan Ay, muhtarlara tek tek teşekkür..
    21. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    22. Solomon Adaları tarihin en kötü..
    23. 15 yaşındaki sürücü 5 yaşındaki çocuğa..
    24. "Bulunduğumuz yerden rahatsızlığımız..
    25. Ulaş’ta göreve başlayan bekçilerden..
    26. Ulusal Akreditasyon Tanıtım Programı..
    27. Kadın üretici, Çakırbeyli Köy..
    28. "İttifak içinde değiliz, dirsek teması..
    29. Saçını benzinle yıkayan kız kendini..
    30. Bülent Uygun son dakika El Rayyan’dan..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'