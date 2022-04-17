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Spor Konyaspor yakın takipte
Spor

Konyaspor yakın takipte

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi, 4-1’lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:30:00 -
Konyaspor yakın takipte

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi, 4-1’lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 32'de Endri Çekici, 43'te Ahmed Hassan, 56'da Amir Hadziahmetovic ve 90. dakikada Konrad Michalak kaydetti.

Gaziantep FK'da Doğan Erdoğan 39. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'in tek golü 87. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Bu 3 puanla beraber Konyaspor puanını 61 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 41 puanla 15. sırada bulunuyor.

Konyaspor gelecek hafta Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak. 

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