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Spor Konyaspor transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor
Spor

Konyaspor transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor

Bu sezonun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'e İtalya ekibi Udinese'den 7 milyon euroluk teklif geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Konyaspor, tarihinin en yüksek bonservis bedelini elde edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:58:00 -
Konyaspor transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor

18 yaşında geldiği Konyaspor'da 6 yılda takımın en önemli parçası haline gelen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic'e süper teklif geldi.

Anderlecht istedi, Udinese adım attı

Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese'den geldi. Fanatik'in haberine göre; İtalyanlar, Amir için tam 7 milyon euroluk bir öneriyle Konyaspor'un kapısını çaldı. Konyaspor, Amir'in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek. Konyaspor bu teklifi kabul ederse tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirmiş olacak.

Galatasaray ile anılmıştı

Bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Amir'in adı yurt içinden de takımlarla anılıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Boşnak futbolcuyla ilgili iç piyasadan ise herhangi bir teklif gelmiş değil.

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