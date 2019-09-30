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Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Bu galibiyet sadece 3 puan değil

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 sona eren Kayserispor karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Bu galibiyet sadece 3 puan değil

Süper Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. Kayserispor maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.

Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
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