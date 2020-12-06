Konyaspor performansıyla göz dolduruyor

Sezon başında menajerlik görevine atanan İsmail Kartal ve yeşil-beyazlılar, 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

İlk hafta maç oynamadan vefat eden ve ikinci haftada Gençlerbirliği ile berabere kalan Konyaspor, daha sonra sahada Beşiktaş'ı 4-1 yenerek Yukatel Denizlispor ile 0-0, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne dış sahada ilk mağlubiyetini 1-0 yenen Konya ekibi, iç sahada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

Konyaspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yeniden yükselmeye başladı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenen Konyaspor, bu hafta ev sahipliği yaptığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek 15 puanla 6. sıraya yükseldi.

Konyaspor ligde en az gol atan 3 takımdan biri

Şimdiye kadar 7 gol yiyen Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor (5) ve Galatasaray (7) ile ligde en az gol atan takımlar arasında yer alıyor.

Konyaspor Spor Direktörü Adnan Erkan, yeşil-beyazlı takımın 11 haftalık performansını değerlendirdi.

2020-2021 sezonuna güzel bir başlangıç ​​yaptıklarını vurgulayan Erkan, "Gençlerbirliği ve Denizlispor ile Beşiktaş galibiyetinden kazandığımız puanlarla lige başlamak bizim için güzel bir moraldi. Daha sonra geçmişte yaşanan olumsuzluklar yaşandı. Fenerbahçe galibiyetiyle unutuldu ve oyuncularımıza inanılmaz bir özgüven geldi. İyi paslar. Topa sahip olduk, doğru oyunla şimdiye kadar iyi bir imaj verdik. Ligde 10 haftalık görünümümüz bizi çok mutlu ediyor. " diye konuştu.

Konyaspor'un sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle ideal takımı kurmakta zorlandığını belirten Erkan, bu dönemde Abdülkerim Bardakçı ve Adil Demirbağ gibi iki yetenekli stoper getirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sezon başında puan transferleri yaptıklarını anlatan Erkan, şunları söyledi:

"İbrahim Sehic ve Artem Kravets transferleri çok iyi oldu. Sehic golde çok iyi gidiyor. Kravets'in gol yollarındaki inanılmaz bitirmesi, istekli ve istekli oyunu takımı çok rahat ettirdi. Şimdi elbette hiçbir eksikimiz yok. Yaralanmalarımız, cezalarımız ve hastalıklarımız var.Alternatif zenginlikler yapmamız gerekiyor.Yarıda hem limit hem de kota anlamında çalışıyoruz.İsmail oyunculara özgürlük veriyor.Oyunculara özel yeteneklerini açığa vurma özgürlüğü veriyor ... İsmail, işine aşık, çalışkan bir öğretmendir.Eski ile yeni gelen arasındaki uyum da çok iyi olunca hem taraftarlarımızı hem de bizi genel olarak mutlu eden bir oyun ortaya çıkıyor tabii ki geride. Bu başarılarda yönetim her zaman ekibin arkasında duruyor. Yönetim her zaman verdiği sözlerin arkasında duruyor. Güçlü iradesinin bu başarılara büyük katkısı var. "

Erkan, Konyaspor'u her takım için tehdit oluşturabilecek, kendine öz güveni tam, kazanmak için sahaya çıkan ve topa sahip olan bir takım haline getirmek istedikleri kaydetti.