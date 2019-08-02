Konyaspor, Marin Anicic'i transfer etti

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, defans oyuncusu Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, uzun süreden beri temas halinde olduğu stoper Marin Anicic ile resmi sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcımız Osman Koçak ile futbolcumuz Marin Anicic katıldı. Marin Anicic, Konyaspor'umuzda 14 numaralı formayı giyecek."

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